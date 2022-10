A Caixa Econômica congelou, por 24 horas, a liberação do empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. Foi depois de uma orientação do Tribunal de Contas da União, que pediu ao banco documentos para analisar os critérios para a liberação do dinheiro. A Caixa havia retomado a liberação do empréstimo na última segunda (24), depois de um período de interrupção para manutenção do sistema.