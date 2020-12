Caixas D'água desabam no ES e moradores são retirados de prédio

Duas caixas d'água de 15 metros desabaram, na manhã desta quarta-feira (30), no condomínio Residencial São Roque, no bairro de Padre Gabriel, em Cariacica, na região metropolitana do Espírito Santo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de queda de estrutura, por volta das 9h, em um condomínio de Padre Gabriel. Assim que chegaram ao local, as equipes constataram que duas caixas d’água, com cerca de 15 metros de altura cada, haviam cedido. De acordo com os bombeiros uma delas atingiu o teto e o quinto andar de um dos edifícios.