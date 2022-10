Campanha da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Saúde leva informações sobre câncer para mais de 70 milhões de mulheres  

A Caixa Econômica Federal e o Ministério da Saúde fizeram uma parceria para levar informação sobre a prevenção contra o câncer de mama aos clientes do banco, que tem 4200 agências por todo Brasil. A Caixa atende 149 milhões de pessoas, sendo que 70 milhões são mulheres. A presidente da Caixa, Daniela Marques, e o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, acompanharam o atendimento às clientes no "Caixa Para Elas", projeto criado para oferecer um atendimento dedicado ao público feminino com dicas de educação financeira, empreendedorismo e emancipação.