Ainda é um mistério as causas de um incêndio que destruiu uma casa antiga na tarde deste domingo (17), em Divinópolis, nop interior de Minas Gerais. Não há registro de feridos.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e conseguiram conter as chamas que destruíram parte do telhado da casa, que fica na rua Minas Gerais, no centro da cidade.