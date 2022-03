Após a leitura do parecer na Comissão de Constituição e Justiça, não havia apoio para a votação. A justificativa dos senadores é que não deu tempo para analisar todas as mudanças do texto. A expectativa é que a votação ocorra na semana que vem. A reforma unifica diversos tributos em um só. O objetivo é simplificar a cobrança e, com isso, reduzir o peso dos impostos no Brasil.