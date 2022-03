O principal rio do estado está quase 14 metros acima do nível normal. Já são mais de 100 metros de distância entre uma margem e outra. Segundo a Defesa Civil, esta é uma das maiores cheias já registradas nos últimos dez anos. Das 27 cidades do estado, oito estão em situação de alerta. Do começo do ano até agora, cerca de 1.500 famílias foram atingidas.