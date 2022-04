A advogada Mila tinha embarcado em Milão, na Itália, e feito uma conexão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, antes do destino final: Salvador. A cadeira de rodas motorizada, que deveria estar na aeronave, não foi encontrada. Mila teve que ir para casa em uma cadeira manual cedida pela empresa. No Ministério da Justiça, as companhias aéreas ocupam a terceira posição com mais reclamações.