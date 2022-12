As nuvens carregadas seguem espalhadas pelo Brasil. A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera e a umidade do mar provocam essas tempestades ao longo do domingo (4). Por isso, podemos ter temporais com ventania do norte ao sul do país. Passando principalmente por São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Por causa desse grande volume de chuva, há chance de alagamentos também em cidades do Amazonas e entre o Espirito Santo e a Bahia. Veja mais detalhes com a Paloma Poeta.