Déficit na fiscalização dificulta prevenção aos acidentes com ônibus

No ano passado, o Brasil registrou quase 65 mil acidentes nas estradas federais, com um saldo de 5.400 mortes. Os ônibus contribuíram de maneira significativa com as estatísticas. E o fator humano lidera o ranking das causas dessas tragédias. O déficit na fiscalização nos 75 mil quilômetros da malha viária federal impede que boa parte dos ônibus irregulares seja retirada de circulação. Por isso, os passageiros devem ficar atentos aos sinais de risco, antes de embarcar em viagens de final incerto.