Deputado Lucas Redecker diz que religiosos sofreram xenofobia

O deputado Lucas Redecker (PSDB-RS) afirmou que os líderes religiosos brasileiros agredidos em Angola foram vítimas de xenofobia. "Não podemos admitir o que está acontecendo em Angola. [São] pessoas que saíram do brasil, pastores e foram lá pregar, deixaram sua família, seus amigos, seus laços todos aqui para pregar e melhorar a vida daquelas pessoas nos lugares mais carentes, que mais necessitam e agora sendo atacados e sofrendo xenofobia."

O deputado cobrou medidas protetivas do governo angolano e da polícia do país para proteger as vítimas. Redecker pediu ainda que o governo brasileiro se posicione "o mais rápido possível" para garantia de trabalho a brasileiros que, segundo ele, saíram do Brasil para exercer uma função social.