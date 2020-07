Deputado Maurício Dziedricki condena violência em Angola

A altura deve ter no mínimo 180 pixels

O deputado Maurício Dziedricki (PTB-RS) manifestou solidariedade aos líderes religiosos vítimas de ameaças e violência. "Gravo esse vídeo para me solidarizar com toda a nossa nação cristã em angola, em especial pastores e missionários, homens e mulheres que estão sofrendo com violência, perseguição, críticas", disse.

Segundo o deputado, o cenário mais grave é a invasão dos templo, afastando os profissionais de seus objetivos no país: "construir uma nação cristã responsável, harmoniosa e solidária com o próximo."