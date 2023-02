O garimpo ilegal é a principal causa da destruição de rios e florestas em terras yanomamis. Esse crime provocou as imagens que chocaram os brasileiros nos últimos dias: indígenas doentes e com fome. Agora, uma força-tarefa que envolve vários órgãos federais se uniu para combater a fome e as doenças nas aldeias. A equipe do Domingo Espetacular acompanhou esse trabalho urgente para salvar os cerca de 30 mil indígenas que vivem no território.