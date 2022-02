Os alvos de uma das operações foram os familiares do traficante Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, preso desde 2017. Eles teriam ajudado no esquema de lavagem de dinheiro do crime. Já a operação Fluxo Capital mira uma quadrilha responsável pela utilização de laranjas, empresas de fachada e contadores que prestavam serviços a Cabeça Branca. Apenas um dos investigados teria movimentado R$ 4 bilhões em operações de lavagem de dinheiro em seis estados e no Paraguai.