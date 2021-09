O livro 'Eis-me aqui, Senhor!, de autoria do Bispo Edir Macedo', foi lançado neste sábado (4) no Cenáculo do Templo de Salomão, em São Paulo (SP). O evento contou com a presença do responsável pelo trabalho com os obreiros da Universal, Bispo Júlio Freitas, acompanhado de sua esposa, Viviane Freitas. O lançamento foi feito de forma simultânea em todas as sedes estaduais e principais catedrais da Universal, em todo o Brasil.