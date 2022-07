Eleições 2022: acompanhe a agenda deste sábado (23) dos candidatos e pré-candidatos à presidência da República  

O presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, participou de eventos com apoiadores em Vitória (ES). Bolsonaro também fez um passeio de moto e depois seguiu para o Rio de Janeiro, onde participa neste domingo (24) da convenção do PL que vai confirmá-lo como candidato à reeleição. Ciro Gomes participou da convenção do PDT no Rio de Janeiro que oficializou a candidatura de Rodrigo Neves ao governo do estado. André Janones oficializou a candidatura à presidência da República na convenção do Avante, que aconteceu na manhã deste sábado (23) em um tradicional centro de convenções de Belo Horizonte (MG). O pré-candidato do União Brasil, Luciano Bivar, participou da convenção do União Brasil Mulher na grande São Paulo. Estavam presentes Rosângela Moro e o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, o ex-juiz Sergio Moro. O ex-presidente Lula, candidato do PT, não teve agenda pública neste sábado. Também não tiveram compromissos Simone Tebet, do MDB, Pablo Marçal, do PROS, e Felipe D'Avila, do Novo.