Eleições 2022: veja como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência da República 

Ciro Gomes caminhou pelo calçadão de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Ao lado da vice, Ana Paula, o candidato do PDT tirou fotos, conversou com comerciantes e ambulantes, discursou e comentou o pedido que fez ao TSE para barrar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Uma motociata na rodovia Presidente Dutra deu as boas vindas ao candidato à releição, Jair Bolsonaro, do PL. O presidente passou o sábado (20) na cidade de Resende, no sul do estado, onde acompanhou a formatura de novos cadetes. Simone Tebet participou do comício de lançamento de sua campanha em São Paulo. O evento contou com a participação de políticos que apoiam sua candidatura, entre eles o prefeito Ricardo Nunes e o candidato à reeleição ao governo do estado, Rodrigo Garcia. Sob garoa e um frio de 11°C, Lula, candidato do PT, discursou no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista. Lula estava acompanhado do candidato a vice, Geraldo Alckmin, que pela primeira vez, convidou o ex-companheiro tucano, Aloysio Nunes Ferreira, para participar do ato. A ex-presidente Dilma também participou do comício. Soraya Thronicke, do União Brasil, esteve em Campo Grande (MT) para o lançamento oficial da campanha. Apesar da candidatura continuar indefinida, Pablo Marçal, do Pros, participou de evento de campanha com apoiadores numa cidade vizinha a São Paulo. O candidato do Novo, Felipe D'ávila, teve gravação de programa de TV em São Paulo. O candidato Roberto Jefferson, do PTB, não divulgou agenda.