O presidente Jair Bolsonaro disse que a democracia está nas mãos das Forças Armadas e também o apoio das decisões do presidente. A afirmação foi feita durante cerimônia de recém-promovidos a oficiais-generais do Exército e da Aeronáutica. Foi o terceiro evento militar que o presidente participou nos últimos dois dias, após a derrubada da PEC do voto impresso, na Câmara dos Deputados.