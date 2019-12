Em pronunciamento, Bolsonaro diz que ano acaba 'sem denúncias de corrupção'

A altura deve ter no mínimo 180 pixels

O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta quarta-feira (25) um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão e classificou 2019 como "um ano especial". Durante a mensagem, o presidente relembrou o atentado que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018 e destacou as ações do primeiro ano de governo. “Estamos terminando 2019, sem qualquer denúncia de corrupção. O mundo voltou a confiar no Brasil", comemorou.