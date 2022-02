Luís Roberto Barroso participou nesta quinta (17) da última sessão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na próxima semana, Edson Fachin assume o cargo. No discurso de despedida, Barroso enfatizou que o tribunal está disposto a combater qualquer tipo de ataque ao processo eleitoral. Segundo ele, fazer com que a população ponha em dúvida o andamento das eleições enfraquece a democracia.