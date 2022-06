Em viagem pelo norte do país, presidente Bolsonaro volta a defender CPI na Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro passou o dia em Manaus. Durante um evento religioso, ele voltou a falar sobre a alta no preço dos combustíveis. Bolsonaro disse que haverá apoio do governo para que o congresso abra uma CPI para investigar a Petrobras. E a ofensiva política contra a empresa também deve passar por outras iniciativas. Entrou no radar do Congresso Nacional a discussão de um imposto sobre exportações de petróleo. Isso atingiria diretamente os ganhos da Petrobras. A ideia é usar os recursos para bancar a redução no preço dos combustíveis.