Em vídeo, Bolsonaro faz convite aos brasileiros no 7 de setembro

Ao deixar o Palácio da Alvorada para se dirigir ao local do desfile do 7 de setembro neste sábado (7), o presidente Jair Bolsonaro falou com exclusividade à TV Brasil e fez um convite aos brasileiros para prestigiarem a comemoração da Independência em suas cidades.



"Neste momento, quem puder comparecer, em seu município por ocasião do 7 de setembro, assim como eu estou indo aqui para a Esplanada dos Ministérios comemorar esta data, compareça. O Brasil é nosso. É verde e amarelo."