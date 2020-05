Em vídeo, Lula disparou: 'Ainda bem que natureza criou coronavírus'

A altura deve ter no mínimo 180 pixels

A altura deve ter no mínimo 180 pixels Altura

A largura deve ter no mínimo 320 pixels

A largura deve ter no mínimo 320 pixels Largura

Ainda não tem uma conta no R7? Faça seu cadastro!

Ex-presidente lançou mão da pandemia do novo coronavírus, que provoca a covid-19 e já matou quase 20 mil pessoas no Brasil, para atacar o governo Bolsonaro. "Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem e que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus... somente o Estado pode resolver isso", afirmou