Aparecido Naves Júnior, de 35 anos, foi preso em um condomínio de luxo na Grande Goiânia. Ele é apontado como o mandante do atentado contra as aeronaves do Ibama no Amazonas. De acordo com a Polícia Federal, ele seria ligado à exploração ilegal de garimpo na terra indígena Yanomami, em Roraima.