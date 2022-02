Um dos líderes do protesto foi o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba (PR). Sob o comando dele, os manifestantes subiram no altar durante uma missa e transformaram o local num palanque político. A Câmara Municipal da capital paranaense analisa um pedido de investigação contra o vereador. Entidades religiosas também repudiaram o ato considerado criminoso e pedem a cassação do vereador petista.