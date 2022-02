José da Silva Tiago está preso em Brasília. Ele é o principal alvo da operação da Polícia Federal que investiga desvios de dinheiro em obras de rodovias no Paraná. José da Silva Tiago foi superintendente do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) no Paraná por oito anos. Em 2018, foi nomeado diretor-geral do departamento pelo ex-presidente Michel Temer. Mais cinco servidores, segundo a PF, fazem parte do esquema.