Um relatório da Polícia Federal, obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, aponta um problema de saúde pública. Os peritos fizeram um raio-x do mercado clandestino de medicamentos em todo o país. Uma operação da PF apontou um mega esquema em 65 municipios, em 16 estados e também no Distrito Federal. Empresas de fachada movimentaram em 10 meses R$ 4 milhões.