Já estão no país os brasileiros e estrangeiros que deixaram a zona de confronto da Ucrânia no avião da Força Aérea Brasilera. São dezenas de pessoas que viveram momentos de medo e apreensão. Walther tentava deixar a Ucrânia desde que começou a invasão. Foram oito anos vivendo por lá e 15 dias para conseguir sair do país. A esposa e a sogra decidiram ficar.