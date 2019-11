A altura deve ter no mínimo 180 pixels

Governador do Espírito Santo visita sede da Record TV em Portugal

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, conheceu as instalações da Record Europa, em Lisboa, Portugal. Em viagem oficial ao país europeu, Casagrande busca por parcerias tecnológicas para o governo do Estado.