Com o forte impacto dos impostos, o preço da gasolina subiu 46% no ano passado. Hoje, o valor médio do litro passa de R$ 6,50. Para conter a alta, 20 governadores apresentaram uma proposta para que o Brasil passe a cobrar um imposto sobre a exportação de petróleo. A ideia é que o valor que seria arrecadado, cerca de R$ 32 bilhões por ano, seja usado como um fundo de estabilização.