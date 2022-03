Durante um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro assinou o projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes e outros itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade. Um segundo programa lançado nesta terça (8) vai combater o feminicídio. Bolsonaro também sancionou uma lei que estabelece as regras para o retorno ao trabalho de gestantes que ficaram afastadas durante a pandemia.