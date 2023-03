Governo lança novo Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600

O novo Bolsa Família será lançado oficialmente hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva O benefício mínimo pago para famílias de baixa renda será de R$ 600, mais R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Também será pago o valor de R$ 50 por gestante, criança ou adolescente de 7 a 18 anos. Os beneficiários terão de comprovar contrapartidas como frequência escolar e caderneta de vacinação em dia das crianças. Veja também: terminam as buscas por desaparecidos no litoral paulista.