O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), conseguiu apoio para apresentar um requerimento de urgência para a votação do projeto de lei que permite a mineração em terras indígenas. A proposta ganhou força com o início da guerra, já que os russos são um dos maiores fornecedores de fertilizantes ao Brasil, como o potássio. O argumento é que a permissão aumentaria a produção nacional e evitaria o aumento no preço dos alimentos.