Uma nova rodada de reuniões ocorreu no Palácio do Planalto. A intenção é definir um pacote de medidas para conter o preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro chegou a cobrar que propostas fossem apresentadas nesta terça-feira (8), mas as sugestões não foram definidas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, descartou a possibilidade de congelamento dos preços.