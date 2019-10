Guardiões da Amazônia temem pelo futuro das crianças da tribo xikrin

Os índios xikrin têm a luta pela sobrevivência gravada nos genes. O velho xamã Tedjore ainda lembra a "reconquista de Rapkô", a aldeia amazônica que recuperaram do "homem branco", o mesmo que agora, três décadas depois, volta a invadir seu lar. Hoje a tribo sofre com os efeitos do desmatamento e das queimadas ilegais, com a contaminação das águas do Rio Bacajá, que ganharam mercúrio por conta da mineração, e com a chegada da usina hidrelétrica de Belo Monte. Os anciões temem pelo futuro das crianças da tribo.

Imagens Raimundo Pacco e Fernando Bizerra/EFE