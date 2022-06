O jornal britânico The Guardian, em que Dom Phillips trabalhou por 15 anos, publicou foto do jornalista ao lado de Bruno Pereira com a informação de que dois corpos haviam sido encontrados na floresta. O espanhol El País publicou foto de Oseney de Oliveira, irmão do pescador que confessou participação no crime. O americano The New York Times destacou a foto de Amarildo de Oliveira, que indicou a localização dos corpos.