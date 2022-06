O pernambucano Bruno Araújo Pereira é conhecido como um dos especialistas em nações indígenas mais experientes do país e referência no contato com povos isolados. Já Dom Phillips é natural do Reino Unido e se mudou para o Brasil em 2007. Ele é colaborador do jornal britânico The Guardian e, desde fevereiro de 2021, escreve um livro sobre a floresta amazônica.