Glauco e Gleiçon Ferreira, de 7 e 9 anos, ficaram 21 dias internados no Hospital da Criança. Nesse período, receberam cuidados da equipe médica para superar o estado grave de desnutrição e desidratação. O caçula, Glauco, foi internado com 12 kg e saiu com 18 kg. Gleiçon, o irmão mais velho, estava com 18 kg e agora está pesando 26 kg.