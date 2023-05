JR Business: VP da União Química Farmacêutica conta a história da multinacional

A União Química Farmacêutica é uma multinacional com 86 anos de história. A empresa possui o maior parque industrial do segmento farmacêutico brasileiro, com nove unidades fabris no Brasil e uma nos Estados Unidos, e conta com tecnologia de última geração e aprimoramento contínuo. Em entrevista ao JR Business, a vice-presidente da empresa, Paula Melo, contou quais são as metas da multinacional para os próximos anos. A inovação é um dos destaques da União Química Farmacêutica, que investe 7% do seu faturamento anual em ESG boas práticas para desenvolvimento e governança, ambiental, social e corporativa.