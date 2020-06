MA: Veja vídeo do momento que a Marinha afundou o navio encalhado

A Marinha realizou nesta sexta-feira (12) o afundamento do navio mercante Stellar Banner, que estava encalhado na costa do Maranhão há três meses devido a uma fissura no casco. A embarcação estava a serviço da Vale e carregava toneladas de minério de ferro, que foram retiradas antes do procedimento. O afundamento seguiu normas internacionais de segurança ambiental. O navio foi rebocado para uma região de águas profundas.