Fernanda Burguer, da Record TV, em Eldorado (SP)

A mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), Olinda Bolsonaro, faleceu na madrugada desta sexta-feira (21), aos 94 anos, após duas paradas cardiorrespiratórias. Dona Olinda foi diagnosticada com uma infecção urinária e estava internada desde segunda-feira (17) devido a um quadro de desidratação. Após as duas paradas cardíacas, ela não resistiu e morreu nesta sexta