A Polícia Federal prendeu um major da PM, que já havia sido preso por envolvimento com os ataques em Brasília. Flávio Silvestre era o responsável pelo policiamento da Praça dos Três Poderes no dia das invasões. Foi uma mensagem num grupo de militares em que ele afirmou que na primeira manifestação, era só deixar invadir o Congresso. Veja também nesta edição do Boletim JR 24 Horas: Foi lançado hoje (23) em São Paulo, o pacto contra a fome.