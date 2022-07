Os consumidores agora contam com uma nova ferramenta para evitar as ligações que oferecem produtos, muitas vezes nos momentos mais inesperados. O Ministério da Justiça lançou um serviço em que é possível denunciar o telemarketing abusivo. Basta acessar o site do ministério e preencher um formulário eletrônico. Os consumidores devem inserir, entre outras informações, a data e o número de origem da chamada com DDD.