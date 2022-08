Mais de 20 milhões de brasileiros em condições de vulnerabilidade social começaram a receber o novo valor do Auxílio Brasil, agora de R$ 600, que será pago até dezembro. Em entrevista ao Jornal da Record, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, destacou avanços, como o novo cartão do programa, que tem chip, e oferece maior segurança e várias funções. Bento também negou que o programa vá acabar no fim do ano. Veja!