Na segunda-feira (10), Flávio Dino vai se encontrar com representantes de sites de busca na internet e de redes sociais para tentar fazer com que as plataformas digitais também identifiquem e ajudem a barrar conteúdos que incentivem ataques. Desde o atentado à creche de Blumenau (SC), mais de 80 perfis incentivando a violência nas escolas já foram identificados por meio de um site criado pelo governo federal para receber denúncias.