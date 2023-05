Mais de 200 famílias foram afetadas pelos temporais que atingem, há pelos menos doze dias, o município de Entre Rios, na Bahia. A região está em situação de emergência há mais de uma semana. O distrito de Subaúma é um dos mais atingidos, com ruas inteiras alagadas e pontos de deslizamentos de terra. Veja também: o ministério público do RJ entrou com ação para que a agência de viagens digital Hurb reembolse os consumidores que tiveram prejuízos.