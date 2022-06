Para fugir do aumento no valor dos combustíveis, motoristas fizeram fila para encher o tanque do carro em algumas cidades brasileiras. Pela terceira vez no ano, houve aumento no preço da gasolina. O diesel teve o quarto reajuste de janeiro pra cá. Com a alta do petróleo, a Petrobras justifica que não tem como evitar o aumento do combustível para o consumidor.