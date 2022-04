Mulher sofre tentativa de feminicídio menos de uma hora depois de pedir medida protetiva contra o ex-marido, no Jardim Tietê, na zona leste de São Paulo. Vídeos registraram a ação do agressor.

Na sexta-feira (15), a mulher estava na casa do atual namorado com as três filhas, de 13, 8 e 4 anos, quando começou a receber ameaças do ex-marido, Marcos da Silva Correia, de 37.