'Não existe racismo no Brasil', diz Mourão sobre assassinato no RS

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira (20) lamentar a morte de um homem negro espancado por seguranças em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre, mas disse que o ocorrido não pode ser classificado como um episódio de racismo. "Digo com toda a tranquilidade para você: não existe racismo no Brasil", afirmou Mourão. Leia mais.