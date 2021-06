Um navio cargueiro colidiu com um píer de travessia de balsas e destruiu parte do terminal de passageiros instalado no canal que divide as cidades de Santos e Guarujá, na Baixada Santista. O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo (20).

Ainda não há informações do que pode ter provocado o acidente. O navio parecia desgovernado e ficou com parte do casco arranhado. Uma longa fila de carros de formou na entrada da balsa que faz a travessia.