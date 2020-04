Nelson Teich fala como novo ministro da Saúde ao lado de Bolsonaro

A altura deve ter no mínimo 180 pixels

O oncologista Nelson Luiz Sperle Teich, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar o Ministério da Saúde no lugar de Luiz Henrique Mandetta, fez seu primeiro pronunciamento no cargo na tarde desta quinta-feira (16). O novo ministro disse que, por enquanto, não haverá mudança radical nas políticas públicas adotadas pelo governo até então em relação às medidas de isolamento social no combate à covid-19 — doença causada pelo novo coronavírus.